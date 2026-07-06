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        İmamoğlu'nun bugün 3 davası var

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan Ekrem İmamoğlu bugün İBB, casusluk ve sahte diploma davalarında hakim karşısına çıkacak. İşte o duruşmalar ve detayları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        İmamoğlu'nun bugün 3 davası var

        İBB'ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu bugün yargılandığı üç ayrı davada hakim karşısına çıkacak.

        İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        İBB davasının duruşmasında İmamoğlu, geçen hafta cuma günü görülen duruşmada kendisinden bugün savunma istenmesine tepki göstermiş, "6 Temmuz Pazartesi günü hem sözde casusluk hem de diploma davasında iki ayrı mahkemede yargılamam var. İBB Davası'nın hakimi ise aynı gün benim İBB Davası'nda savunma yapmamı istiyor. Üstelik daha önce en son savunma yapmamı kabul ettiği halde. Bir insan aynı gün 3 ayrı mahkemede savunmaya zorlanmasının insani bir yönü yok" demişti.

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        9 TEMMUZ'DA SAVUNMA TAMAMLANACAK

        Öte yandan mahkeme heyeti, İBB davasında sanık savunmalarının, 9 Temmuz'da tamamlanacağını açıklamıştı.

        İKİ DURUŞMA SAAT: 10.00'DA BAŞLIYOR

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda, saat: 10.00'da devam edilecek.

        Yine aynı saatte, Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek.

        İmamoğlu'nun sahte diploma davası ise Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda görülecek. Geçtiğimiz celse İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararının kesinleşmesinin beklenilmesine karar verilmişti.

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