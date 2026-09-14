Elmalıkent Mahallesi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Ümraniye’de bitişik halde bulunan 3 gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak’ta bulunan bir gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki iki gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 gecekonduda hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.