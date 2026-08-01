Emine Erdoğan, Dünya Emzirme Haftası’nda anne sütünün önemini vurguladı
Emine Erdoğan, anne sütünün bebeğin sağlıklı gelişimini destekleyen ve anne ile bebek arasındaki bağı güçlendiren eşsiz bir değer olduğunu belirtti
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 21:25 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Anne sütünün bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişimindeki önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, anne ile bebek arasında kurulan özel bağın değerini vurguladı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Anne sütü, yaşamın ilk günlerinden itibaren bebeğin sağlıklı büyümesini ve gelişimini destekleyen, anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendiren eşsiz bir mucizedir. Her damlasında şifa, güven ve sevgi vardır. Diliyorum ki her bebek hayata anne sütünün koruyucu gücüyle başlasın, her anne ise bu özel bağı doyasıya yaşayabilsin.”
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