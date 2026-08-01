Emine Erdoğan, Dünya Emzirme Haftası’nda anne sütünün önemini vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünden bu yana ülkemiz genelinde 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol olarak ifade ettiğimiz; Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangını daha tamamen kontrol... Daha Fazla Göster

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünden bu yana ülkemiz genelinde 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol olarak ifade ettiğimiz; Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangını daha tamamen kontrol altına aldık" dedi.(DHA) Daha Az Göster