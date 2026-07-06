Erciyes'in Develi Kapısı'na yürüyen bant

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin amiral gemisi kış turizm destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını yerinde inceleyerek, Develi Kapı'da yürüyen bant eksikliğini giderecek yeni tesisin yapım çalışmalarının başladığını açıkladı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'ndan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, yatırımın kayak sezonu başlamadan tamamlanarak vatandaşların ve yerli-yabancı misafirlerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin dört ana giriş kapısından oluştuğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapılarında yürüyen bant sistemlerinin hizmet verdiğini, bu yıl ise Develi Kapı'nın da aynı imkâna kavuşacağını söyledi.

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Başkan Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi'miz dört kapıdan oluşuyor. Tekir, Hisarcık ve Hacılar'da üç kapımızda yürüyen bantlarımız mevcut. Bu sene de Develi kapısına yürüyen bantlarımız için yeni tesis yapıyoruz. Hem yeni kayak öğrenmeye çalışanlara destek olmak hem de yoğunluğu paylaşmak adına gerekli hazırlıkları yaptık. Sezon başlamadan çalışmayı tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu yatırım vatandaşlarımızın konforunu ve memnuniyetini artırırken, bölgedeki trafik akışının rahatlamasına da önemli katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erciyes'in her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yeni sezonda ziyaretçi sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Büyükkılıç, "Kayaksever dostlarımızı Erciyes'e bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyle bizi yalnız bırakmadılar. Yeni sezonda çok daha fazla misafirimizi ağırlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Erciyes'in uluslararası başarılarına da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, merkezin sahip olduğu özelliklerle dünya çapında önemli bir marka haline geldiğini belirterek, "Dünyanın ilk 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den yer alan tek kayak merkezi Erciyes'tir. Toz kar kalitesi, modern tesisleri ve üst düzey hizmet anlayışıyla misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve tüm kayak tutkunlarını Erciyes'in ayrıcalıklarını yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplam 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı piste sahip Erciyes Kayak Merkezi; Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere dört ana giriş kapısıyla her seviyeden kayak severe hizmet verirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla yeni sezonda hizmet kalitesini daha da artırmaya hazırlanıyor.