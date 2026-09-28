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        Esenyurt Belediyesi'nden evden hastaneye nakil hizmeti

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, evden hastaneye nakil hizmeti ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        Esenyurt Belediyesi'nden hasta nakil hizmeti

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi hasta nakil hizmeti ile vatandaşların yanında oluyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yatağa bağımlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinden alarak randevu aldıkları hastanelere ulaşımlarını sağlıyor. Vatandaşlar gerekli tedavilerini tamamladıktan sonra yine belediye ekipleri tarafından evlerine güvenli bir şekilde bırakılıyor.

        Belediyenin hasta nakil hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 0 411 numaralı telefondan belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ulaşarak hizmet hakkında bilgi alabiliyor.

        Belediye yetkilisi Hande Yıldırım, vatandaşların her daim yanında olacaklarını ifade ederek, "İlçemizde yaşayan, özellikle yatağa bağımlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında vatandaşlarımızı evlerinden güvenle alarak hastane randevularına ulaştırıyor, randevularını tamamladıktan sonra tekrar hastaneden alarak güvenli bir şekilde evlerine bırakıyoruz. Esenyurt halkının her zaman yanında olmaya ve şifa köprüsü kurmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Hizmetten memnun olduğunu belirten Yunus Emre Töngel ise "Anneannem rahatsız olduğu için hastaneye götürme imkânımız yoktu. Biz de Esenyurt Belediyesi'nin ambulans hizmetini duyduk ve aradık. Bize destek oldular. Çok kısa bir sürede yardımcı oldular. Şu anda Esenyurt Devlet Hastanesi'ne geldik. Bizi getiren arkadaşlar sağ olsun, çok güler yüzlü insanlar. Anneannemle çok güzel ilgilendiler. Hizmetlerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy'a çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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        #istanbul haberleri
        #Esenyurt Belediyesi
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