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        Haberler Gündem Güvenlik Eskişehir'de 1 ayda aranan 591 kişi yakalandı

        Eskişehir'de 1 ayda aranan 591 kişi yakalandı

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince temmuz ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 591 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 20 kişi de yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Aranan 591 kişi yakalandı

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 ay içerisinde aranması bulunan 591 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2026 Temmuz ayı boyunca il genelindeki bin 430 uygulama noktasında 4 bin 42 personelin katılımıyla çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 317 kişi, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 212 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezasıyla aranan 42 kişi ve 10 yıl ile üzeri hapis cezasıyla aranan 20 kişi olmak üzere toplam 591 kişi yakalandı.

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