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        Haberler Gündem Güvenlik Eskişehir merkezli modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 tutuklama

        Eskişehir merkezli modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 tutuklama

        Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 06:41 Güncelleme:
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        Modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 tutuklama

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ESKİŞEHİR MERKEZLİ 19 İLDE 'MODEM DOLANDIRICLIĞI' OPERASYONU DÜZENLENMİŞTİ

        AA'nın haberine göre; şüphelilerin, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti.

        Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı.

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        Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vaadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmişti.

        Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmış, 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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