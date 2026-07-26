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        Facia kıl payı! Meşale yüzüne patladı

        Ankara'da düğün eğlencesine katılan bir genç, ağzında tuttuğu meşalenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Feci olay kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Facia kıl payı! Meşale yüzüne patladı

        Başkentte düğün eğlencesine katılan genç, ağzında tuttuğu meşalenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Pursaklar ilçesindeki düğünde pistte oynayanlara yaklaşan genç, gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi yaktı.

        Bir süre sonra müzik eşliğinde dans eden genç, ağzına koyduğu meşalenin aniden patlaması sonucu yüzünden hafif yaralandı.

        Davetlilerden birinin cep telefonu kamerasınca kaydedilen olayda yüzünde hafif yanık oluşan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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