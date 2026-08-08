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        Haberler Gündem Güncel Fatih Belediyesi tarihi çeşmeleri ayağa kaldırıyor: 138 çeşme yeniden suyuna kavuştu

        Fatih Belediyesi tarihi çeşmeleri ayağa kaldırıyor: 138 çeşme yeniden suyuna kavuştu

        İstanbul'un Fatih Belediyesi, Osmanlı su medeniyetinin en önemli mirasları arasında yer alan tarihî çeşmeleri özgün kimliklerine uygun şekilde restore ederek yeniden şehir hayatına kazandırıyor. "Miras Fatih" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalarla ilçedeki 232 tarihî çeşmeden 138 çeşme yeniden suyuna kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 17:08 Güncelleme:
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        Fatih'te tarihi çeşmeler hayat buluyor

        İstanbul'un Fatih Belediyesi'nin "Miras Fatih" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmaları ile ilçedeki yüzlerce tarihî çeşme bilimsel restorasyon ilkeleri doğrultusunda korunurken, uzun yıllar susuz kalan birçok eser de yeniden suyuna kavuşturuluyor.

        Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, tarihî çeşmelerde öncelikle rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanıyor.

        Koruma Kurulu onaylarının ardından uygulamaya geçilerek zaman içerisinde yapılan niteliksiz müdahaleler temizleniyor, özgün taş dokular ortaya çıkarılıyor, eksik mimari unsurlar dönem özelliklerine uygun olarak tamamlanıyor ve su tesisatları tamamen yenileniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yer alan toplam 232 tarihî çeşmede proje, bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 138 tarihî çeşme yeniden suyuna kavuşturularak asli işlevine uygun şekilde mahalle yaşamına yeniden kazandırıldı.

        Ayrıca belediye bünyesinde kurulan Kâgir Yapı ve Eser Atölyesi tarafından tarihî çeşmelerde düzenli bakım ve önleyici koruma uygulamaları da aralıksız sürdürülüyor.

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        Son olarak Hırka-i Şeri Mahallesi'nde bulunan, Fatih Sultan Mehmed'in ihtisap ağası tarafından yaptırılan Muhtesip İskender Camii'nin yanında bulunan Kabakulak Çeşmesi de kapsamlı restorasyonun ardından yeniden hayat buldu. Çalışmalar kapsamında çimentolu ve niteliksiz müdahaleler temizlenirken, özgün taş dokusu ortaya çıkarıldı; ayna taşı ve kurna aslına uygun şekilde yeniden imal edildi. Yenilenen su tesisatıyla birlikte çeşme yeniden su akıtmaya başladı.

        Benzer şekilde II. Mahmut Çeşmesi, Üsküplü Çeşmesi ve Karagöz Mehmet Paşa Çeşmesi gibi çok sayıda tarihî eser de özgün malzemeleri korunarak restore edildi ve yeniden işlevine kavuşturuldu. Çalışmalarda yalnızca fiziksel onarım yapılmıyor; tarihî belgeler, eski fotoğraflar ve arkeolojik bulgular da dikkate alınarak eserlerin tarihî kimlikleri titizlikle yeniden ortaya çıkarılıyor.

        Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tarihî çeşmelerin yalnızca mimari eser olmadığını, İstanbul'un medeniyet hafızasının önemli parçaları olduğunu belirterek, "Tarihî çeşmelerimiz, ecdadımızın suya, hayra ve insana verdiği değerin en güzel nişaneleridir. Bizler yalnızca taş yapıları restore etmiyoruz; mahalle kültürünü, vakıf medeniyetini ve İstanbul'un asırlık hafızasını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Her bir çeşmeyi özgün kimliğiyle koruyarak gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Suyun yeniden akmaya başladığı her çeşme, geçmişle gelecek arasında kurduğumuz güçlü bir köprü anlamına geliyor" dedi.

        Turan, Fatih'in açık hava müzesi niteliğindeki tarihî dokusunu bütüncül bir anlayışla koruduklarını vurgulayarak, camilerden hazirelere, medreselerden çeşmelere kadar tüm kültür varlıklarını bilimsel yöntemlerle ihya etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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        #istanbul haberleri
        #Fatih Belediyesi
        #tarihi çeşme
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