Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Silindir makinesine kolunu kaptırdı!

        Feci ölüm! Silindir makinesine kolunu kaptırdı!

        Gaziantep'te meydana gelen feci olayda, çalıştığı fabrikada kolunu silindir makinesine kaptıran Şerif Özkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Feci ölüm! Silindir makinesine kolunu kaptırdı!

        Gaziantep'te çalıştığı fabrikada kolunu silindir makinesine kaptıran Şerif Özkaya (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

        Fabrikada çalışan Şerif Özkaya bilinmeyen bir nedenle kolunu silindir makinesine kaptırdı. Çalışan makinenin şiddetiyle metrelerce uzağa savrulan Şerif Özkaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özkaya, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Aile hekimine mesai çıkışı ağır şiddet!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş