Adına yakışır şekilde "Ahıskalılar Evi" olarak bilinen tarihi ev ile Ahi Toman Baba Kümbeti'ni ziyaretçilere açmayı hedeflediklerini dile getiren İnci, şöyle devam etti: "Buradaki zatımız 14. yüzyıllarda Erzurum'a gelmiş, ahilik teşkilatını kuran, buradaki esnafları örgütleyen, dini ve tasavvufi bir kişiliktir. 1331 yılında İbn Battuta'nın da yazılarında buradaki geldiği ahilik teşkilatını övdüğü, buranın misafirperver olduğunu ve böyle bir örgütlenmenin bu memlekette ticarete yönelttiğini yazmıştır. Bununla ilgili tarihe olan borcumuzu bu şekilde ödemeyi planlıyoruz. Normal inşaat süreci gibi ilerlemiyor. Buradaki tarihi eserin önemine binaen hassas bir çalışma gerçekleştiriliyor. Koruma Kuruluyla birlikte onaylanan projelerimizi en ince noktasına kadar hassas bir süreç yürütülüyor. Buradaki mezarların da zarar görmemesi için ayrıntılı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah 2027'de projeyi bitirmeyi hedefliyoruz."