Projede 50 öğrencinin gönüllü olarak görev aldığını aktaran Arslan, "Bizler kırsaldaki çocukları hedef aldık. Merkeze nazaran daha dezavantajlı durumdalar. Dolayısıyla o çocuklara ulaşma hedefiyle 6 okul belirledik. Onun haricinde bizden talep eden okullar da var. Ayrıca bize Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep gibi 6 ilden istekte bulunuldu. Onların kargoları da hazırlanıyor" diye konuştu.