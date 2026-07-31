Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Küçükkaya'nın tasarladığı, TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesinde 9'uncu sırada gösterdiği cağ kebabı rölyefi, coğrafi işaret belgeli kadayıf dolması ve yine coğrafi işaretli bir ürün olan Oltu taşından yapılan tespih, sergiyi gezenlerin beğenisini topladı.