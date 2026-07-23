Nostalji Günleri'nin bu anlayışla hazırlandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti: "Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda düzenlediğimiz Nostalji Günleri ile geçmişin sıcaklığını bugünün çocuklarıyla ve gençleriyle buluşturuyoruz. Mahalle kültürünü, komşuluğu, paylaşmayı ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı tanırken, büyüklerimiz de hatıralarını tazeliyor. Fatih'i sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürüyle de geleceğe taşıyacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."