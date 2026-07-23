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        Fatih Belediyesi'nin "Nostalji Günleri", geçmişin mahalle kültürünü günümüzle buluşturuyor

        İstanbul'un Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlenen "Nostalji Günleri", geçmişin mahalle kültürünü günümüzle buluşturan etkinlikleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Etkinlik alanında kurulan nostaljik tramvay ve dolmuş, "Bakkal Amca", berber, lostra, mezat alanı, lunapark, geleneksel sokak lezzetleri ile hatıra fotoğraf noktaları ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Nostalji Günleri ile geçmişin sıcaklığını bugünün çocuklarıyla ve gençleriyle buluşturuyoruz. Mahalle kültürünü, komşuluğu, paylaşmayı ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 17:49 Güncelleme:
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        İstanbul'un Fatih Belediyesi, Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda düzenlendiği "Nostalji Günleri" ile, geçmişin mahalle kültürünü günümüzle buluşturuyor.

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        26 Temmuz’a kadar devam edecek etkinlikler kapsamında Topkapı Kaleiçi Meydanı, her akşam çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor.

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        Saat 18.00-24.00 arasında gerçekleştirilen programlarda, geçmişin izlerini taşıyan kültürel unsurlar ile eğlence bir araya getiriliyor.

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        Etkinlik alanında kurulan nostaljik tramvay ve dolmuş, “Bakkal Amca”, berber, lostra, mezat alanı, lunapark, geleneksel sokak lezzetleri ile hatıra fotoğraf noktaları ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

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        Vatandaşlar, geçmiş dönem gazetelerinden esinlenerek hazırlanan hatıra gazeteleriyle kendi fotoğraflarını manşetlerde görme imkânı bulurken, Yeşilçam ile 1980’li ve 1990’lı yılların unutulmaz karakterlerini canlandıran figüranlar da etkinliğe renk katıyor.

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        Festival kapsamında her akşam konserler, çocuk müzikalleri, Kahoot bilgi yarışmaları, illüzyon ve jonglör gösterileri ile çeşitli sahne etkinlikleri düzenleniyor.

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        Geleneksel sokak oyunlarının da yer aldığı organizasyon, farklı kuşakları aynı meydanda buluşturarak şehir hafızasını canlı tutmayı amaçlıyor.

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        Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, şehirlerin kimliğini yalnızca tarihi yapılarının değil, yaşattığı kültür ve ortak hafızanın da oluşturduğunu belirtti.

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        Nostalji Günleri'nin bu anlayışla hazırlandığını ifade eden Turan, şunları kaydetti: "Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda düzenlediğimiz Nostalji Günleri ile geçmişin sıcaklığını bugünün çocuklarıyla ve gençleriyle buluşturuyoruz. Mahalle kültürünü, komşuluğu, paylaşmayı ve birlikte vakit geçirmenin güzelliğini yeniden hatırlatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı tanırken, büyüklerimiz de hatıralarını tazeliyor. Fatih'i sadece tarihiyle değil, yaşayan kültürüyle de geleceğe taşıyacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

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        Fatih Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nostalji Günleri, 26 Temmuz’a kadar Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda her gün 18.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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        #istanbul haberleri
        #Fatih Belediyesi
        #nostalji günleri
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