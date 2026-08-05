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        Haberler Gündem Güncel Fatih'te Osmanlı hazireleri aslına uygun şekilde ihya ediliyor

        Fatih'te Osmanlı hazireleri aslına uygun şekilde ihya ediliyor

        İstanbul'un Fatih Belediyesi, yüzyılların hafızasını taşıyan tarihî hazire ve kabir alanlarını aslına uygun şekilde restore ederek İstanbul'un kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Belediye, "Miras Fatih" vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, Osmanlı mezar taşlarını ve hazireleri yalnızca korumakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin tarihî hafızasını yeniden görünür hale getiriyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Coğrafyamızdaki tapu senetlerimiz bu mezar taşlarıdır. Bu taşlara sahip çıkmak, sadece geçmişi korumak değil; bu şehir üzerindeki tarihî ve medeniyet iddiamızı geleceğe taşımaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        İstanbul'un Fatih Belediyesi Kültürel Miras Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun yıllar ihmal, doğal afetler ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören tarihî hazire ve kabir alanlarında bilimsel koruma ve restorasyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında mezar taşları tek tek belgeleniyor, konservasyon işlemleri yapılıyor, devrilen şahideler özgün konumlarına yerleştiriliyor, çevre düzenlemeleri tamamlanıyor. Bütünlüğünü kaybetmiş taşlar ise koruma altına alınarak sergileniyor.

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        Fatih Belediyesi son dönemde Üçbaş Nureddin Hamza Haziresi, Hakikizade Tekkesi Haziresi, Üç Gözlü Mehmed Efendi Türbesi ve Haziresi, Abdülkerim Efendi Vakfı Haziresi, Kadı Çeşmesi Haziresi, Ferhat Ağa Kabri, Sarı Nasuh Kabri ve Haziresi ile çok sayıda tarihî mezarlık alanında restorasyon ve bakım-onarım çalışmalarını tamamladı. Böylece yıllardır bakımsız kalan mezar taşları yeniden şehir hafızasının bir parçası haline getirildi.

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        Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tarihî hazirelerin yalnızca mezarlık olmadığını, bu toprakların kimliğini ve aidiyetini belgeleyen en önemli kültür varlıkları arasında yer aldığını belirtti.

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        Turan, şunları kaydetti: "Coğrafyamızdaki tapu senetlerimiz bu mezar taşlarıdır. Her biri bu topraklarda yaşamış devlet adamlarının, âlimlerin, mutasavvıfların, sanatkârların ve ecdadımızın bizlere bıraktığı sessiz ama çok güçlü belgelerdir. Bu taşlara sahip çıkmak, sadece geçmişi korumak değil; bu şehir üzerindeki tarihî ve medeniyet iddiamızı geleceğe taşımaktır."

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        Hazirelerin aynı zamanda açık hava arşivleri niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Her mezar taşı bulunduğu dönemin sanat anlayışını, hat sanatını, taş işçiliğini, sosyal hayatını ve şehir kültürünü yansıtan eşsiz bir belgedir. Biz, bu mirası bilimsel yöntemlerle koruyarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarmayı görev biliyoruz" dedi.

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        Başkan Mehmet Ergün Turan, yalnızca anıtsal eserleri değil, çeşmeleri, türbeleri, hazireleri, medreseleri ve tescilli sivil mimarlık örneklerini de bütüncül bir koruma anlayışıyla ele aldıklarını söyledi.

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        Fatih Belediyesi, "Miras Fatih" vizyonu doğrultusunda ilçedeki tarihî hazire, türbe ve kabir alanlarında restorasyon çalışmalarını etaplar halinde sürdürerek İstanbul’un kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor.

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        #Fatih Belediyesi
        #osmanlı hazireleri
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