Turan, şunları kaydetti: "Coğrafyamızdaki tapu senetlerimiz bu mezar taşlarıdır. Her biri bu topraklarda yaşamış devlet adamlarının, âlimlerin, mutasavvıfların, sanatkârların ve ecdadımızın bizlere bıraktığı sessiz ama çok güçlü belgelerdir. Bu taşlara sahip çıkmak, sadece geçmişi korumak değil; bu şehir üzerindeki tarihî ve medeniyet iddiamızı geleceğe taşımaktır."