Kumsalı kullanan tatilcilere de uyarılarda bulunan Sözbilen, şunları kaydetti: "Son yıllarda çok fazla insanın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla deniz kaplumbağalarını rahatsız ettiğini görüyoruz. Bu şekilde kaplumbağaların yuvalamasına yardımcı olmuyor, yuva yapmadan denize gitmelerine neden oluyorsunuz. Yuvaları korumak için koyduğumuz kafeslerin yerlerinin değiştirilmemesi ve farklı amaçlarla kullanılmaması gerekiyor. Bir deniz kaplumbağası kumsala geldiğinde uyarılara, yetkililerin bilgilendirmelerine riayet edilmesi ve hayvanların rahatsız edilmemesi bizler için çok önemli."