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        Haberler Gündem Çevre Fethiye'de yaklaşık 6 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu

        Fethiye'de yaklaşık 6 bin caretta caretta yavrusu denizle buluştu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı sahillerden, bu üreme döneminde yaklaşık 6 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sahillerde, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Sözbilen'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, nesli tükenme tehdidi altındaki kaplumbağaların popülasyonu izleniyor ve yuvaları korunuyor.

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        Alan sorumlusu Dr. Doğan Sözbilen, Fethiye kumsallarında deniz kaplumbağalarının araştırılması, izlenmesi ve korunması amacıyla yaklaşık 35 yıldır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

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        Fethiye'de koruma çalışmaları sayesinde her yıl 100-120 civarında yuva tespit edildiğini belirten Sözbilen, "Mayısın başından eylülün sonuna kadar izleme ve koruma çalışmaları yürütüldü. Kumsalda yuvaları kafesledik, yuvaya gelen bireyleri tespit ettik. İklim değişikliğinin etkisini ölçmek için çeşitli ölçümler gerçekleştirdik. Çünkü deniz kaplumbağaları sıcaklıktan kuluçka sürecinde doğrudan etkilenen canlılar. Sıcaklığın etkisini test eden çalışmalar yaptık. Bu sene 6 bin civarında yavru denize ulaştı" diye konuştu.

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        Sözbilen, elektrik dağıtım şirketi ADM ile deniz kaplumbağalarını olumsuz etkileyen yapay ışıkları düzenleme çalışması yaptıklarını ifade ederek, parlak beyaz, yeşil ve kırmızı dışındaki ışıkları kırmızı ışıkla değiştirme projesinin olumlu sonuçlar verdiğini anlattı.

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        Çalış bölgesinin büyük bir kısmında ışıkların değiştirilmesiyle kaplumbağalar için uygun bir yuvalama ortamı oluşturulduğuna dikkati çeken Sözbilen, "Son birkaç yıldır olumsuz etkiler nedeniyle yuvalama görmediğimiz bazı alanlarda yuvalamanın gerçekleştiğini görmek bu sene bizleri sevindirdi" ifadesini kullandı.

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        Kumsalı kullanan tatilcilere de uyarılarda bulunan Sözbilen, şunları kaydetti: "Son yıllarda çok fazla insanın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla deniz kaplumbağalarını rahatsız ettiğini görüyoruz. Bu şekilde kaplumbağaların yuvalamasına yardımcı olmuyor, yuva yapmadan denize gitmelerine neden oluyorsunuz. Yuvaları korumak için koyduğumuz kafeslerin yerlerinin değiştirilmemesi ve farklı amaçlarla kullanılmaması gerekiyor. Bir deniz kaplumbağası kumsala geldiğinde uyarılara, yetkililerin bilgilendirmelerine riayet edilmesi ve hayvanların rahatsız edilmemesi bizler için çok önemli."

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        #caretta caretta
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