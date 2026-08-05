Gelinler ve kadınlar tarafından kullanılan semerli fes, elmalı yazma, üçpeş (üçetek), nakışlı önlük ve alaca çorap gibi geleneksel giysilerin tüm ayrıntıları, yöre kadınlarınca aslına uygun biçimde hazırlanan minyatür bez bebeklere de işlenerek gelecek kuşaklara aktarılıyor.