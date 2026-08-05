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        Nebiköy'ün asırlardır yaşatılan geleneksel kadın kıyafetleri

        Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Nebiköy, asırlardır yaşatılan geleneksel giyim kuşam kültürüyle dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 14:33 Güncelleme:
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        Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Nebiköy, asırlardır yaşatılan geleneksel giyim kuşam kültürüyle dikkati çekiyor. Yörenin kadın kıyafetleri, estetik özelliklerinin yanı sıra taşıdığı sembolik anlamlarla da öne çıkıyor.

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        Gelinler ve kadınlar tarafından kullanılan semerli fes, elmalı yazma, üçpeş (üçetek), nakışlı önlük ve alaca çorap gibi geleneksel giysilerin tüm ayrıntıları, yöre kadınlarınca aslına uygun biçimde hazırlanan minyatür bez bebeklere de işlenerek gelecek kuşaklara aktarılıyor.

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        #tokat haberleri
        #nebiköy geleneksel kadın kıyafetleri
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