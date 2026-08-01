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        Haberler Gündem Güncel Sarıkamış'ın geleneksel 2. sünnet şöleni etkinliklerle başladı

        Sarıkamış'ın geleneksel 2. sünnet şöleni etkinliklerle başladı

        Kars'ın Sarıkamış Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" etkinliği başladı. Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, "Yaklaşık 200 çocuğumuzun sevincine ortak olduk. İki gün boyunca çocuklarımız için farklı animasyon ve oyun alanları kurduk. Akşamları da ücretsiz halk konserleriyle vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 17:52 Güncelleme:
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        Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Belediyesi Geleneksel 2. Sünnet Şöleni ve Halk Konserleri" etkinliği başladı.

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        Sarıkamış Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde toplanan sünnet kıyafetli çocuklar için konvoy oluşturuldu.

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        Daha sonra Kaymakamlık önündeki alanda şölenin açılışı gerçekleştirildi.

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        Çocuklar, burada kurulan oyun alanlarına, cesaret duvarına, tırmanma parkuruna ve penaltı atış alanına yoğun ilgi gösterdi.

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        Şölen, bu akşam ve yarın düzenlenecek halk konserleriyle devam edecek.

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        Sarıkamışlı iş insanı Oktay Yavlal da alandaki çocuklara uçan balon hediye etti.

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        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, çocuklar için güzel şölen hazırladıklarını belirterek, "Belediye olarak bu yıl 2'nci sünnet şölenini düzenledik. Yaklaşık 200 çocuğumuzun sevincine ortak olduk. İki gün boyunca çocuklarımız için farklı animasyon ve oyun alanları kurduk. Akşamları da ücretsiz halk konserleriyle vatandaşlarımızla buluşacağız" dedi.

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        İş insanı Oktay Yavlal da ilçenin tam bir panayır alanına dönüştüğünü ifade ederek, "Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Çocuklarla biz de çocukluğumuzu yaşadık. Belediye başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

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        Vatandaşlardan Burhan Boydak ise Başkan Kılıç'a ve organizasyona emek verenlere teşekkür etti. Çocuklardan Yusuf Karadağ da "Bugün sihirbaz gösterisi, penaltı vuruşu, tırmanma gibi benzeri şeyler yaptık. Şöleni düzenleyenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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