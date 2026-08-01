İş insanı Oktay Yavlal da ilçenin tam bir panayır alanına dönüştüğünü ifade ederek, "Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu. Çocuklarla biz de çocukluğumuzu yaşadık. Belediye başkanımıza, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.