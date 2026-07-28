Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak da yatırımın ilçeye uzun vadede ciddi katkı sunacağını belirterek, "İnşallah Yomra'mıza, Karadeniz'imize ve Trabzon'umuza hayırlı olur. Turistlerin yoğun olarak konakladığı Yomra'mızda böyle bir tesisin olması bizim için gurur meselesi. Yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.