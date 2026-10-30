Mantarların yetiştikleri ortamların farklı olduğuna dikkati çeken Bacak, şunları söyledi: "Bazı mantarlar kayın ağaçlarının dibinde, bazı mantarlar meşe ağaçlarının diplerinde, bazı mantarlar çam ağaçlarının diplerinde olur. Bazı mantarlar çayırda olur, bazı mantarlar ağacın üzerinde olur. Hedef türünüze ya da toplamak istediğiniz mantar türlerine göre ziyaret edeceğiniz ormanlar değişir. Sezar mantarı toplamak isterseniz sonbaharın ilk yağmurlarından sonra hazır olmanız lazım. Bolet mantarı, yani porçini toplamak isterseniz benzer şekilde. Fakat cücü mantarı, sığır dili ya da kanlıca toplamak isterseniz, İstanbul için söylüyorum, çam ormanına gitmeniz ve sonbaharın biraz daha sonlarını beklemeniz lazım. Mantarın ağaçlarla, toprakla, birbiriyle ilişkisini çok iyi bilmek lazım."

"İSTANBUL ORMANLARINDA ÇOK LEZZETLİ BİR TÜR YETİŞİYOR"

Bacak, İstanbul'un ormanlarında çok lezzetli bir tür olan "Amanita caesarea"nın yetiştiğini anlattı. Buna "yumurta mantarı", "padişah mantarı" ve "imparator mantarı" da dendiğini aktaran Bacak, "Bu mantarın Latince ismi Caesarea. Roma İmparatoru Sezar'a atfedilmiş. Eski Roma'da bu mantarın halk tarafından yenilmesi yasaklanmış. Sadece imparatorluk mutfağına girecek ve bu mantarı sadece asilzadeler yiyecek. Hatta bu mantarı yemek için özel yemek takımları, özel bıçaklar, çatallar yapılmış" diye konuştu.