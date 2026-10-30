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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 495 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 495 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 495 sikke ve 260 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        Gaziantep'te 495 sikke ele geçirildi
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        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 sikke, metal dedektörü, 260 gram uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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