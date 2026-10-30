Gaziantep'te 495 sikke ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 sikke, metal dedektörü, 260 gram uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.