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        Haberler Gündem Çevre Gemlik'teki sulama tesisinde sona gelindi: 800 dekarlık arazi suya kavuşacak

        Gemlik'teki sulama tesisinde sona gelindi: 800 dekarlık arazi suya kavuşacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde su varlığını koruma ve tarımsal sulama kapasitesini güçlendirme çalışmaları kapsamında Gemlik ilçesinde haziran ayında yapımına başladığı sulama tesisinde sona gelindi. Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanan sulama tesisiyle bölgede 800 dekar tarım arazisinin sulama altyapısına kavuşturulması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 16:06 Güncelleme:
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        Gemlik'te 800 dekar alan suya kavuşacak

        Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde su varlığını muhafaza etme ve tarımsal sulamayı destekleme çalışmaları kapsamında, Gemlik ilçesine bağlı Şükriye Mahallesi'nde yapımı 2024 yılında tamamlanan sulama göletinin tarımsal sulamada kullanılabilmesi için haziran ayında çalışma başlattı.

        Membranlı tipte inşa edilen ve 82 bin 631,17 metreküp brüt depolama hacmine sahip Gemlik Şükriye Sulama Göleti'ne entegre olarak, iki ay gibi kısa bir sürede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80'e ulaştırılan Gemlik Şükriye Sulama Tesisi'nde sona gelindi.

        Gölette toplanan suyun mahalle arazilerine ulaşması için muhtelif çaplarda yaklaşık 6 bin 300 metre kapalı sistem boru hattı imalatı, BUSKİ ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

        Ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanan sulama tesisiyle bölgede 800 dekar tarım arazisinin sulama altyapısına kavuşturulması hedefleniyor. Projeyle su kaynaklarının kontrollü ve etkin kullanılması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi de amaçlanıyor.

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        #bursa haberleri
        #sulama göleti
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