Gercüş'te son 10 yılın en iyi hasadı bekleniyor

Batman'ın Gercüş ilçesinin zengin floraya sahip yüksek rakımlı bölgelerinde arıcılık yapan üreticiler, bal hasadı için gün sayıyor. Yaklaşık 10 gün sonra başlaması planlanan hasat öncesinde kovanları tek tek kontrol eden arıcılar, peteklerin sırlanma oranı, arıların gelişimi ve balın durumunu inceliyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bal üretiminde büyük kayıp yaşayan arıcılar, bu sezon yağışların etkisiyle verimin artmasını bekliyor.

.png

Bölgede arıcılık yapan Veysi Kaya, hasat öncesi son kontrolleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son kontrollerimizi yapıyoruz. Yavrular çıktı mı, çıkmadı mı; peteklerin yüzde kaçı sırlandı, bunlara bakıyoruz. Son kontrollerimizi yapıp ona göre kendimize bir hasat zamanı belirleyeceğiz. Yaptığım son kontrolde, yaklaşık 10 gün sonra hasat yapabileceğimiz kanaatine varmış durumdayız. Bu sene bal akışı güzel, arının gelişimi güzel. Yağışların olmasından dolayı bal akışı bu sene mükemmeldi. Son 10 yılın en güzel hasadını yapacağımızı umut ediyorum. Bu sene bizim gibi arıcılık yapan balcıların, arıcıların yüzü gülecek diye umut ediyorum" dedi.

.png

Geçen yıl yaşanan kuraklığın bal üretimini olumsuz etkilediğini ifade eden Kaya, "Tabii seneden seneye fark ediyor arıcılar için. Geçen sene kurak bir sene yaşadık; sadece bu bölgede değil, Türkiye’nin tamamında bir kuraklık vardı. Kuraklığa bağlı olarak da bal yok denecek seviyedeydi. Ürettiğimiz bal doğal ve organik. Coğrafi konumumuza baktığımız zaman da bunu görebilir, fark edebilirsiniz. Ben şahsen büyük arıcılık yapan biri değilim. Kendi ailem ve akrabalarım için yapıyorum bu işi. O yüzden de organik olmasına çok özen gösteriyoruz. Bu sene balın fazla olmasından dolayı illaki bir satış durumumuz da olacak. İnşallah dostlarımıza kaliteli ballar vereceğiz" diye konuştu.

.png