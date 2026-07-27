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        Haberler Gündem Politika Grup toplantısı günleri belli oldu

        Grup toplantısı günleri belli oldu

        Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Buna göre parti, salı günleri saat 11.45'te Meclis'teki büyük toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak. CHP'nin grup toplantıları da salı günleri saat 13.30'da büyük salonda yapılmaya devam edecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        Grup toplantısı günleri belli oldu

        Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacağı gün ve saat belli oldu. Yeni Parti salı günleri saat 11.45'te Meclis'teki büyük grup toplantı salonunda grup toplantılarını yapacak.

        Öte yandan Yeni Parti'nin yarın yapacağı kapalı grup toplantısının saati de aynı şekilde saat 11.45 olarak belirlendi.

        CHP'DE AYNI GÜN YAPILMAYA DEVAM EDECEK

        CHP'de grup toplantıları da aynı gün ve saatte yapılmaya devam edecek. Toplantılar salı günleri saat 13.30’da büyük salonda yapılacak.

        CHP de ayrıca, 30 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantıda grup yönetim kurulu, grup denetçi ve grup disiplin kurulu üyeleri seçilecek.

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