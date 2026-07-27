Habertürk Ana Haber ile gündemdeki sel felaketi, yasa teklifi ve gıda güvenliği gibi kritik gelişmeleri yakından takip edin. Habertürk Ana Haber bülteninde günün en önemli başlıklarını değerlendiriyoruz. İstanbul ve Ankara'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgedeki son durumu ve yetkililerin açıklam... Daha Fazla Göster

Habertürk Ana Haber ile gündemdeki sel felaketi, yasa teklifi ve gıda güvenliği gibi kritik gelişmeleri yakından takip edin. Habertürk Ana Haber bülteninde günün en önemli başlıklarını değerlendiriyoruz. İstanbul ve Ankara'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgedeki son durumu ve yetkililerin açıklamalarını aktarıyoruz. Ayrıca Meclis'e sunulması beklenen yeni yasa teklifi hakkında merak edilen detayları paylaşıyoruz. Gıda güvenliği konusunda ise beyaz peynirde rastlanan bakteri iddiaları ve dışarıda yenen salataların sağlık risklerini inceliyoruz. Hukuki alanda ise WhatsApp tebligatı uygulamalarının geçerliliği konusundaki güncel düzenlemeleri ve bu değişikliğin ne anlama geldiğini netleştiriyoruz. Bu yayın, güncel haberleri ve toplumsal gelişmeleri takip etmek isteyenler için hazırlandı. Daha Az Göster