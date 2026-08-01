Gümüşhane’de baraj gölüne düşen araç için aramalar devam ediyor
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Yaşmaklı Baraj Gölü'nde Yusuf Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşılırken, araçta başka kişilerin bulunabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları sürdürülüyor
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde baraj gölüne düştüğü değerlendirilen araçla ilgili başlatılan arama çalışmalarında, 59 yaşındaki Yusuf Korkmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Sapmaz köyü sınırlarında bulunan Yaşmaklı Baraj Gölü’nde meydana geldi. Baraj gölüne bir aracın düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin gölde başlattığı çalışma sırasında Yusuf Korkmaz’ın cansız bedeni su yüzeyinde bulundu. Botla kıyıya çıkarılan Korkmaz’ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Baraj gölüne düştüğü değerlendirilen aracın yerinin belirlenmesi ve içerisinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.