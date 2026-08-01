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        Haberler Gündem Gümüşhane’de baraj gölüne düşen araç için aramalar devam ediyor

        Gümüşhane’de baraj gölüne düşen araç için aramalar devam ediyor

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Yaşmaklı Baraj Gölü'nde Yusuf Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşılırken, araçta başka kişilerin bulunabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları sürdürülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 22:16 Güncelleme:
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        Baraj gölünden cansız beden çıktı

        Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde baraj gölüne düştüğü değerlendirilen araçla ilgili başlatılan arama çalışmalarında, 59 yaşındaki Yusuf Korkmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, Sapmaz köyü sınırlarında bulunan Yaşmaklı Baraj Gölü’nde meydana geldi. Baraj gölüne bir aracın düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin gölde başlattığı çalışma sırasında Yusuf Korkmaz’ın cansız bedeni su yüzeyinde bulundu. Botla kıyıya çıkarılan Korkmaz’ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Baraj gölüne düştüğü değerlendirilen aracın yerinin belirlenmesi ve içerisinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

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        #gümüşhane
        #Kürtün
        #Yusuf Korkmaz
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