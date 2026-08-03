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        Haberler Gündem Çevre Gümüşlük'te "Kıyılar Halkındır" eylemi altıncı haftasında

        Gümüşlük'te "Kıyılar Halkındır" eylemi altıncı haftasında

        Muğla'da Gümüşlük Forumu tarafından, Gümüşlük Halk Plajı'nda her pazar düzenlenen "Kıyılar Halkındır" eylemi altıncı haftasını tamamladı. Forum üyeleri, "Altı haftadır söylüyoruz; Gümüşlük Halk Plajı halkındır. Kıyılar halkındır, işgal edilemez" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gümüşlük'te "Kıyılar Halkındır" eylemi

        Muğla'da halkın, sahilleri kullanım hakkını savunmak için 28 Haziran'dan itibaren Bodrum'da bulunan Gümüşlük Halk Plajı'nda eylem yapan forum üyeleri, altı haftadır sürdürdükleri eylem için bir kez daha Gümüşlük Halk Plajı'nda bir araya geldi.

        Kıyı Kanunu'nu hatırlatan forum üyeleri, "Yargıtay açıkça ortaya koymuştur; kıyılar halkındır" sözleriyle tepki gösterdi. Üyeler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Anayasa’nın 43. maddesi, Kıyı Kanunu ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararı ortadayken hâlâ neden bekleniyor? Bir işletmenin müşterisi olmayan kişinin zorla kıyıdan çıkarılması dahi hukuken kabul edilemez. Üstelik Türkiye’nin farklı kıyılarında belediyeler ve kamu kurumları işgallere müdahale ediyor, şezlongları ve kıyıyı kapatan unsurları kaldırıyor."

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        Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı başta olmak üzere tüm yetkili kurumların göreve çağırıldığı açıklamada, "Gümüşlük'te neden hala bekleniyor? Halkın hakkını korumak için altı haftadır yurttaşlar nöbet tutuyor. Oysa kamuya ait kıyıyı korumak yurttaşın değil, yetkililerin görevidir. Artık açıklama değil, eylem bekliyoruz. Gümüşlük Halk Plajı halkındır. Kıyılar halkındır. Hukuku uygulamak tercih değil, görevdir. Biz görevimizi yapıyoruz. Şimdi sıra sizde" denildi.

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