Hakkari'de çekirge endişesi

Hakkari'de köylülerin çekirge endişesi
Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:46 Güncelleme:
Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ve sayıları her geçen gün artan çekirgeler, meyve ağaçları başta olmak üzere tarım alanlarına yayılmaya başladı.
Köy sakinleri, kısa sürede çoğalan çekirgelerin özellikle meyve ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. Çekirge sürüsünün ağaçların dallarını ve yapraklarını sardığını dile getiren vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tarımsal üretimin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.
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