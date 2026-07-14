Hatay'da kayıp kız çocuğu 5 gün sonra bulundu

NATO zirvesi bitti, yankıları sürüyor. KAAN motorları ne zaman gelecek? Zirve Türkiye adına nasıl geçti? Türkiye NATO'dan beklediğini aldı mı? NATO'nun Ukrayna'da barış planı ne? Ankara'dan F-35 için S-400 adımı S-400'ler hangi ülkeye devredilecek? Trump'ın İran'a suikast tehdidi. Ana Haber Bülten... Daha Fazla Göster

NATO zirvesi bitti, yankıları sürüyor. KAAN motorları ne zaman gelecek? Zirve Türkiye adına nasıl geçti? Türkiye NATO'dan beklediğini aldı mı? NATO'nun Ukrayna'da barış planı ne? Ankara'dan F-35 için S-400 adımı S-400'ler hangi ülkeye devredilecek? Trump'ın İran'a suikast tehdidi. Ana Haber Bülteni'nde Semiha Şahin sordu; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın yanıtladı. Daha Az Göster