Hatay'da kayıp kız çocuğu 5 gün sonra bulundu
Hatay Kumlu'da 5 gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 06:56 Güncelleme:
Kumlu ilçesinde ailesinin 9 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu H.D'nin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.
AA'nın haberine göre 5 gün süren ekiplerin çalışması kapsamında H.D'nin Kırıkhan ilçesinde olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kız çocuğu, tedbiren hastaneye kaldırıldı. H.D, daha sonra emniyete götürülerek işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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