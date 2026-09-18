Hatay Samandağ’da yola beton dökerek ilerleyen mikserin sahibine ceza uygulandı
Samandağ'da yola beton döken mikser, vatandaşların paylaştığı görüntüler sonrası tespit edilirken araç sahibine 191 bin 867 TL idari para cezası kesildi
Giriş: 18 Eylül 2026 - 21:05 Güncelleme:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yola beton dökerek ilerleyen mikserin sahibine belediye ekipleri tarafından 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Yola beton dökerek ilerleyen mikser, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda tespit edilen mikserin sahibine, çevreye verdiği zarar nedeniyle 191 bin 867 TL idari para cezası uygulandı. (
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