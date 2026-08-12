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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisini öldürüp başında bekledi!

        Husumetlisini öldürüp başında bekledi!

        Konya'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Zanlının ise öldürdüğü kişiye bağırarak başında beklediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Husumetlisini öldürüp başında bekledi!

        Konya’da bir kişinin sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybettiği olay sırasında zanlının, bir süre öldürdüğü kişiye bağırarak başında beklediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir otomobil ile seyir halinde olan Emin B. (36) aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlisi 33 yaşındaki Tugay Sarı’yı hafif ticari araçta fark etti.

        Husumetlisinin bulunduğu aracı durduran Emin B., Tugay Sarı’yı çıkan tartışmada bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tugay Sarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Öte yandan, olay yerinden kaçan Emin B. polis ekiplerince merkez Karatay ilçesinde yakalandı. Olay sırasında elinden yaralanan zanlı, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay sonrası zanlının ise Tugay Sarı’yı öldürdükten sonra başında bekleyerek bağırdığı anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların olayda hayatını kaybeden kişiye yardım ettiği sırada cinayet zanlısının maktulün başına gelerek bağırdığı anlar görülüyor.

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