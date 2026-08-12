İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP’den istifa etti
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu; açıklamasında Yeni Parti'ye katılacağının sinyalini verdi
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 20:28 Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararı, İmamoğlu adına açılan sosyal medya hesabından duyuruldu. İmamoğlu, açıklamasında siyasi yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Yeni Parti’ye katılacağının mesajını verdi.
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