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        Haberler Gündem İBB yolsuzluk davasında gündeme gelen ses kaydı! '200 bin dolar insana her şeyi yaptırabilir'

        İBB yolsuzluk davasında gündeme gelen ses kaydı! '200 bin dolar insana her şeyi yaptırabilir'

        İBB yolsuzluk davasında savunma yapan eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, dosyaya giren ses kaydına ilişkin itirazlarda bulundu. Aydoğan, kaydın hukuka aykırı elde edildiğini öne sürerek bazı ifadelerin kendisine ait olmadığını, kayda ekleme veya çıkarma yapılmış olabileceğini savundu. Aydoğan, ses kaydının teknik incelemeye tabi tutulacağını söyledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 20:38 Güncelleme:
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        İBB davasındaki ses kaydı

        İBB yolsuzluk davasına ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 70. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, rüşvet alıp verdiğine yönelik iddiaları kabul etmedi.

        İBB bürokratlarının birçoğunun salonda olduğunu dile getiren Aydoğan, "Bir tanesi 'Turan Aydoğan bırakın akçeli işleri, herhangi bir nedenle hukuka aykırı tavassut ilişkisi kurdu.' dese burada kendimi yakarım." dedi.

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        DAVAYA GELEN SES KAYDI

        Rüşvet iddiasına ilişkin hakkında dosyaya delil olarak sunulan ses kaydının hukuka aykırı elde edildiğini öne süren Aydoğan, burada geçen ifadelerin bazılarının kendisinin hiç kullanmadığı ifadeler olduğunu, kayda ekleme ve çıkarma yapılmış olabileceğini, avukatlarının teknik incelemeyi yaptıracağını söyledi.

        Aydoğan, 2022'nin sonlarına doğru Ekrem İmamoğlu ile siyasi anlamda görüşlerinde bazı uyuşmazlıklar olduğunu, görüşmelerinin azaldığını, bayramlaşma anlamında iletişimlerinin sürdüğünü, KİPTAŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Kurt'la bütün bürokratlarla olduğu gibi onları ilgilendiren konularda telefonla iletişime geçtiklerini anlattı.

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        "200 BİN DOLAR HER ŞEYİ YAPTIRABİLİR"

        Aydoğan savunmasında, "Benim rüşvetle bir alakam yok. Burada yargılanan çoğu kişinin olaylardan haberi bile yok. 2022 yılından itibaren İmamoğlu ve bir kısım bürokratlarla fikir ayrılığı yaşamaya başladım. Sadece siyaseten değil, insan olarak ta iletişim kurmaya gerek duymadım. Hiç kimse burada bir rüşvetten bahsetmiyor, herkes danışmanlık ücreti diyor. Rüşvet diyemedikleri için. Bunları görünce aklımı oynatıyorum. Benim ailem, İBB ile ilgili hiçbir davaya bakmaz. Bu yasaktır. Davaya bakmaları için başka arkadaşlara yönlendirdim. Rahman Bey olarak tanıdığım bir hukukçuyu arkadaşlara yönlendirdim. Rahman Bey ile yönlendirdiğim kişiler arasında 200 bin dolarlık vekalet ücreti mevzusu yaşanmış. Benim bu durumdan haberim yok, kendi aralarında organize etmişlerdir. 2019'daki yerel seçimlerden sonra Ekrem Bey'in mazbatasını aldığı gün, 'sayın başkan helalleşelim. Siz işinize bakın ben işime bakayım. Ben parlamenterim’ dedim. Rahman beyin ben ve belediye ile bir ilişkisi yok ancak 200 bin dolarlık vekalet ücreti insana her şeyi yaptırabilir. Ben, kumpas olma ihtimalini düşünüyorum, bu olaylardan haberdar olsaydım, arkadaşım Rahman Beyi bu olaylara dahil etmezdim" diye konuştu.

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        ŞABAN SEVİNÇ: GÖRÜŞMELER NORMAL

        Duruşmada savunma yapan sanıklardan gazeteci Şaban Sevinç de özgür bir gazeteci olduğunu, Türkiye'nin en önemli yayın organlarında çalıştığını kaydetti.

        İBB Başkanı Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Murat Ongun'u meslektaşı olarak tanıdığını, firari sanık Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını belirten Sevinç, İmamoğlu 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra kamuoyunun bir numaralı haber kişisi haline geldiğini, Ongun ile 2018'den 2025'e kadar 26 kez görüştüklerini, 7 yılda bu görüşmenin normal olduğunu ifade etti.

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        Sevinç, Ongun ile irtibatının hem meslektaşı hem de İBB Başkanı'nın danışmanı olması nedeniyle olağan olduğunu dile getirerek, "Zaman zaman İmamoğlu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için ya da aldığım bazı bilgileri teyit etmek amaçlı konuşmuşumdur, o da 3 buçuk-4 ayda bir. Yanılmıyorsam Ongun'la 3-4 kez ofisine gidip çay içmişimdir. Bir kez dışarıda görüşmüşümdür. Durum bunlardan ibarettir, beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

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        #İBB yolsuzluk davası
        #İmamoğlu
        #haberler
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