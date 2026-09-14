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        Haberler Gündem Iğdır’da çıkan yangında biri çocuk 18 kişi dumandan etkilendi

        Iğdır’da çıkan yangında biri çocuk 18 kişi dumandan etkilendi

        Iğdır'da bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanın yayıldığı binada mahsur kalan biri çocuk 18 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        Iğdır'da yangın: 18 kişi tahliye edildi

        Iğdır’da bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen biri çocuk 18 kişi ekipler tarafından tahliye edildi.

        Topçular Mahallesi’ndeki bir binada İbrahim Topal’a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler dairenin tamamını sararken, yoğun duman apartmanın diğer bölümlerine yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen ekipler, ulaşımı engelleyen park halindeki araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasını sağladı.

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        İTFAİYE EKİPLERİ BALKONLARDAN MÜDAHALE ETTİ

        İtfaiye ekipleri, çevredeki binaların balkonlarından da müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        Yangının söndürülmesinin ardından apartmanda mahsur kalan biri çocuk 18 kişi ekipler tarafından tahliye edildi.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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