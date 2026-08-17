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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki TIR arasında kaldı! Feci ölüm!

        İki TIR arasında kaldı! Feci ölüm!

        Hatay'da korkunç bir kaza yaşandı. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede yük boşaltırken meydana gelen kazada 2 TIR arasında sıkışan şoför Recep Öztürk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        İki TIR arasında kaldı! Feci ölüm!

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede yük boşaltırken meydana gelen kazada 2 TIR arasında sıkışan şoför Recep Öztürk hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede meydana geldi.

        TIR şoförü Recep Öztürk, aracındaki yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak için indi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR geri manevra yaparken Öztürk'e çarptı.

        Öztürk, kazada iki TIR arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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