Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 300 motorcu ile "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı

        300 motorcu ile "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı

        Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı. 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, sürüşü Anıtkabir'de tamamlayacaklarını belirterek, "İstiklal Sürüşü'nün tasarlanmasının amacı, en büyük markamız olan İstiklal markasını yaşatmak içindir. Burada 300 motorcu var ama bu etkinliği görenler sene içinde gelip hem turistik hem de tarihi görmek amaçlı mutlaka İnebolu'yu ziyaret edeceklerdir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 17:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul ve Rusya'dan deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen "İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Sürüşü" başladı. 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından düzenlenen sürüş, İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda yapılıyor.

        37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Başkanı Fatih Peker, Türkiye'nin İstiklal Madalyalı tek ilçesinin İnebolu olduğuna işaret etti. İstiklal Yolu'nda düzenlenen İstiklal Sürüşü'nü bu yıl 8'inci kez düzenlediklerini belirten Peker, "Sürüşümüze 42 ilimizden 300 motorcu katıldı. Eşleriyle yaklaşık 350 katılımcımız var. İlk gün Kastamonu'ya kadar sürüş gerçekleştireceğiz" dedi.

        REKLAM

        İkinci gün 220 kilometre yol katederek sürüşü Anıtkabir'de tamamlayacaklarını belirten Peker, "İstiklal Sürüşü'nün tasarlanmasının amacı, en büyük markamız olan İstiklal markasını yaşatmak içindir. Burada 300 motorcu var ama bu etkinliği görenler sene içinde gelip hem turistik hem de tarihi görmek amaçlı mutlaka İnebolu'yu ziyaret edeceklerdir" dedi.

        Ankara'dan gelen Mevlüt Sağlam, sürüşe ilk kez katıldığını dile getirerek "İstiklal Yolu, Milli Mücadele'mizdeki en önemli rotalardan biri. Milli Mücadele'ye giden yolda nenelerimizin, dedelerimizin, atalarımızın kağnılarıyla yürüyerek geçtiği yolu demir atlarımızla yürümeye geldik" diye konuştu.

        REKLAM

        Sürüşe Kocaeli Darıca'dan katılan Ceyhun Akgün ise çok anlamlı bir sürüş olduğunu vurgulayarak "Aynı güzergahta motorlarla devam etmemiz çok iyi planlanmış ve organize edilmiş bir etkinlik. Tüm sürücü arkadaşlarımı, kuruluş ve Kurtuluş Savaşı'ndaki emektarları, buradaki insanları tanımalarını, görmelerini çok isterim. Bu yol bizim için çok anlamlı" ifadesini kullandı.

        İnebolu'da tarihi ve kültürel mekanları gezen motosikletçiler, Zafer Yolu Caddesi'nde düzenlenen programın ardından Ankara'ya hareket etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kastamonu haberleri
        #İnebolu
        #Kurtuluş Savaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"