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        İstanbul Boğazı turkuaza büründü

        Megakentte son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul Boğazı'nda alg patlaması meydana geldi. Boğazın masmavi sularının turkuaza büründüğü büyüleyici manzara, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Boğazda eşsiz görüntü

        İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından İstanbul Boğazı’nda alg patlaması meydana geldi. Boğaz’ın masmavi sularının turkuaza büründüğü büyüleyici manzara, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul Boğazı’nda biyolojik bir doğa olayı gerçekleşti.

        Yağmurlarla birlikte boğaz genelinde alg (fitoplankton) patlaması yaşandı. Su yüzeyini kaplayan mikroorganizmalar nedeniyle boğazın rengi alışılmış mavi tonlarından turkuaza dönüştü.

        BOĞAZIN TURKUAZ RENGİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

        Kartpostallık görüntülerin oluştuğu İstanbul Boğazı, kent sakinleri ve turistlerin ilgisini çekti. Rengindeki değişimle izleyenleri kendine hayran bırakan boğazın turkuaz hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, turkuaz renge bürünen deniz suyunun oluşturduğu görsel şölen gözler önüne serildi.

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        #haberler
        #istanbul boğazı
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