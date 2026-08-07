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        İstanbul'da "Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği" düzenlendi

        İstanbul'da Süleymaniye Camisi'nin avlusunda, Yeryüzü Çocukları Derneği, Okul Dışı ekibi ve KİM Vakfı işbirliğiyle "Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği" organize edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        İstanbul'da "Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği"

        Yeryüzü Çocukları Derneği, Okul Dışı ekibi ve KİM Vakfı işbirliğiyle "Filistin İçin Limonata Çocuk Şenliği" organize edildi. Süleymaniye Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen şenlik kapsamında, çocuklar için etkinlik ve oyun atölyeleri kuruldu.

        Şenlikte bazı çocuklar boya yaparken, bazıları da şişirdikleri balonlarla oyun oynadı. Çocuklara, limonata ikram edildi. Takı atölyesi etkinliği de düzenlenen şenlikte, çocuklar yüzlerini boyattı, etkinlik alanında kurulan masaya Filistin için mesajlarını yazdı.

        Yeryüzü Çocukları Derneği Kampanya ve İletişim Direktörü Muhammed Talha Beşinci, şenliği 3 yıldır yazın yaptıklarını belirterek, "Kampanyanın asıl amacı, çocukların Filistinli çocuklara destek olabildiği bir ekosistem kurmak. 3 yıldır çocuklar kendi imkanlarıyla evlerinde hazırladığı limonataları mahallelerinde, sokaklarında stant açarak satıyorlar. Bunun gelirini de ya Kudüs'e ya da Filistin'e bağışlıyorlar" diye konuştu.

        Geçen sene düzenledikleri kampanyanın geliriyle Kudüs'teki bir anaokulunun giderlerinin karşılandığını belirten Beşinci, bu seneki kampanyayla da Gazze'de bir çocuk parkının fonlanacağını söyledi.

        Beşinci, etkinliğin hem çocukların Filistin duyarlılığının geliştirilmesi hem de Filistin ve dünyadaki diğer çocuklar için neler yapılabileceği noktasında örnek teşkil ettiğini dile getirerek, bu çalışmayı her yaz yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

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