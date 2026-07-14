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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu: 21 tutuklama

        İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu: 21 tutuklama

        İstanbul'da, "yasa dışı bahis ve kumar"dan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 73 şüpheliden 21'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 01:53 Güncelleme:
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        İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. AA'nın haberine göre, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 52'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        OPERASYON

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan "Analiz ve Değerlendirme Raporu" doğrultusunda çalışma başlatmıştı. Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığını, ardından büyük bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiğini belirleyen ekipler, para transferi açıklamalarında da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığını tespit etmişti.

        Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini, hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğunu, bunların da bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığını ortaya çıkarmıştı.

        Çalışmaların devamında, kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye (değeri 1 dolara endeksli olan kripto para) dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiğini, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirleyen ekipler, parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını belirlemişti.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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