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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan Ö.A.K. Bakü’de yakalandı

        İstanbul ve Azerbaycan polisinin operasyonunda aranan Ö.A.K. Bakü’de yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütlerine yönelik uluslararası operasyon kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ö.A.K.'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        Bakü'de yakalandı Türkiye'ye getirildi

        İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi iş birliğiyle uluslararası operasyon düzenlendiğini açıkladı.

        İZİNE ULAŞILDI

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs olaylarına karıştığı belirtilen ve halen cezaevinde bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A.K.’nin izine ulaşıldı.

        Hakkında “kasten öldürme”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ile iki ayrı “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma” suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Bakü’de yakalandı.

        Şüpheli, Azerbaycan’daki işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirildi.

        “MÜCADELEMİZİ SINIR ÖTESİNDE DE SÜRDÜRÜYORUZ”

        İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

        Bakanlık, operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik ederken Azerbaycan Polisine de iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

        Fotoğraf temsilidir AA arşivinden alınmıştır

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