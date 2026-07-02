İZDENİZ'den online feribot bileti kolaylığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ; "Rotanı Seç, Ege Adalarını Keşfet" sloganıyla duyurulan hizmet kapsamında Sakız, Midilli, Sisam (Samos), İstanköy (Kos) ve Rodos'a feribot biletlerini dijital platform üzerinden satışa sundu. Biletler "bilet.izdeniz.com.tr" adresinden alınabilecek.

İZDENİZ, bu hizmeti "İzmir İZDENİZ Turizm Seyahat Acentası" unvanı ve TÜRSAB'a kayıtlı seyahat acentası aracılığıyla yürütüyor. Böylece Ege adalarına seyahat etmek isteyen yolculara mevzuata uygun, güvenilir, erişilebilir ve pratik bilet satış kanalı sunuluyor. Yolcular, farklı rotalara ait sefer seçeneklerini tek platform üzerinden inceleyerek kendilerine en uygun bileti seçebiliyor.