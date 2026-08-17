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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de evde silahla yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

        İzmir'de evde silahla yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

        İzmir'in Tire ilçesinde evinde tabancayla yaralanan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Evde silahla yaralanan çocuk öldü

        Alınan bilgiye göre, dün İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden Yiğit Can Bişkin'in (15) tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

        Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Bişkin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan Bişkin'in arkadaşı Ç.K. (16) tutuklandı.

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