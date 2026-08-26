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        Haberler Gündem Güncel İzmir’deki şezlong kavgasında şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

        İzmir’deki şezlong kavgasında şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

        İzmir'de şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrasında tutuklanan İpek Akıncı hakkında 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Şezlong kavgasında iddianame hazırlandı

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrasında tutuklanan İpek Akıncı hakkında ‘din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 3 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi’ndeki bir plajda meydana geldi. İpek Akıncı ile A.A. ve S.G. arasında iddiaya göre ‘şezlong’ nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında Akıncı’nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İpek Akıncı, nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Akıncı, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Akıncı bu kez tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Akıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Akıncı’nın mağdurlar A.A. ve S.G.’nin yanına gelerek, 'Buraya para ödedik mi?' diye sorduğu, mağdurların ise 'Hayır' yanıtını verdiği belirtildi. Bunun üzerine Akıncı’nın hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, olayın devamında ise S.G.’nin başörtülü olması nedeniyle eliyle işaretlerde bulunarak, 'Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi' dediği kaydedildi. Akıncı’nın ayrıca S.G.’nin plajda oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü ve 'Sen kimsin, buralar bizim' şeklinde sözler sarf ettiği de iddianamede yer aldı.

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        Alınan ifadeler ve toplanan beyanlar ışığında Akıncı hakkında ‘din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akıncı hakkında 'hakaret' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

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