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        Haberler Gündem Güncel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

        İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı tarafından Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığı açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak’ ve ‘Rüşvet Almak’ suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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