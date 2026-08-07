İzmit'teki rüşvet soruşturması: İfade ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e bir zarf içerisinde para bıraktığı iddia edilen Emre Can Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre Özkan ifadesinde, "Figan Çetin bana belediyeye para vermem gerektiğini yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi. Ben de bu paranın ne için alınacağını sordum, kendisi belediye için istiyoruz, karşılığında makbuz vermiyoruz dedi. İzmit Belediyesi operasyonu olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 kezden fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramaları da açmadım. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu. Kamera görüntülerini emniyetten aldığını videoları kimseye göstermeden kendisine getirmem gerektiğini söyledi" dedi.

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"BELEDİYEYE PARA VERMEM GEREKTİĞİNİ YOKSA RUHSATIMI ALAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e bir zarf içerisinde para bıraktığı iddia edilen Emre Can Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Özkan ifadesinde, "Gözaltına alındığımda kendi rızam ile telefon şifremi vermiştim. Telefonumda bulunan video incelendiğinde söz konusu olayın mağduru olduğum ortaya çıkacaktır. Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. 22 Mayıs 2026 tarihinde söz konusu videoyu çektim. Amacım haksız durumu ortaya çıkarmaktı. Özkar İnternet Kafenin ruhsatı dedemin üzerineydi. Dedem yaşlandığı için söz konusu ruhsatı ağabeyim olan Ali Rıza Özkar'ın üstüne almak için girişimde bulundum. Belediyeye gittiğimde evrak listesi verdiler. Söz konusu evrakları hazırlayıp belediyeye tekrardan gittim ve evrakları verdim. Evraklarım eksiksizdi. Evraklarımı teslim alan ruhsat müdürü Figan Çetin bana birkaç gün sonra gelmemi söyledi ben de kendisine evrakların eksiksiz olduğunu söyledim. Aradan iki gün geçtikten sonra tekrardan İzmit Belediyesi'ne gittim. Figan Çetin bana belediyeye para vermem gerektiğini yoksa ruhsatımı alamayacağımı söyledi. Ben de bu paranın ne için alınacağını sordum, kendisi belediye için istiyoruz, karşılığında makbuz vermiyoruz dedi. İnternet kafe olduğu için indirim yapıldığını 30 bin TL vermem gerektiğini söyledi, ayrıca Sibel isimli kişiye gidersem rakamların daha yüksek olacağını söyledi" dedi.

"FATMA KAPLAN HÜRRİYET PANİK HALİNDE BENİMLE KONUŞUYORDU"

Özkan ifadesinin devamında, "Bu olaydan iki gün geçtikten sonra 30 bin TL parayı hazırlayarak İzmit Belediyesine gittim. Zor durumda olduğum için işimin görülmeyeceği korkusuyla parayı zarfın içinde dolaba bıraktım. Para net şekilde gözüküyordu. Belediye başkanından korktuğum için bu videoyu çektim ve kendimi güvence altına almak istedim. İzmit Belediyesi operasyonu olmadan önce bu olay kendi aralarında duyulduğu için Fatma Kaplan Hürriyet 5 kezden fazla benimle iletişime geçmek istedi. Bazı cevapsız aramaları da açmadım. Açtığım bazı telefon görüşmelerinde Fatma Kaplan Hürriyet panik halinde benimle konuşuyordu. Kamera görüntülerini emniyetten aldığını videoları kimseye göstermeden kendisine getirmem gerektiğini söyledi, ben bu telefon görüşmemizin bir kısmını yanlış hatırlamıyorsam kendimi korumak için telefonuma kaydettim. Telefonum incelendiğinde ortaya çıkacaktır. Her defasında farklı bir bahane bularak kendisiyle görüşmeyi reddettim. Ancak beni internet kafemin ruhsatını askıya almakla tehdit etti. Hatta telefonda bana merkez fakültenin karşısındaki 4 dükkanın ruhsatını askıya alacağım, seninkiyle başlayacağım tarzı konuştu. Ben yine kendisine videoyu götürmedim. Daha sonradan kendisini müfettiş olarak tanıtan Şaban isimli kişi internet kafeme geldi ben de tekrardan videoyu vermedim. Ben bu olaydan mağdur oldum. Söz konusu kişilerden şikayetçiyim. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.