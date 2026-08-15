Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Jandarma, Sahil Güvenlik ve TSK'ya ilişkin terfi ve atamalar Resmi Gazete'de

        Jandarma, Sahil Güvenlik ve TSK'ya ilişkin terfi ve atamalar Resmi Gazete'de

        Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 03:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Jandarma, Sahil Güvenlik ve TSK'ya ilişkin terfi ve atamalar Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 7 general ve 18 albay, 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi edildi. Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe terfi ettirildi. Albaylar Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz tuğgeneralliğe terfi edildi.

        JANDARMA KOMUTANLIKLARINDA YER DEĞİŞİKLİKLERİ

        Kararla, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz Asayiş Başkanlığı'na, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ayrıca Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ve 12 ilin komutanı Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

        SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDA TERFİ VE YER DEĞİŞİKLİKLERİ

        Kararla, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel tuğamiralliğe terfi ettirildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'na, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı'na, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökhan Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Önder Göksel Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığı'na getirildi.

        Öte yandan, kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 38 amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 44 generalin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jandarma Genel Komutanlığı
        #Türk Silahlı Kuvvetleri
        #haberler
        #Sahil Güvenlik Komutanlığı
        #Resmi Gazete
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        Galatasaray'a Çorum FK engeli!
        Galatasaray'a Çorum FK engeli!
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi
        Trump: İran'ı ekonomik açıdan vuracağız
        Trump: İran'ı ekonomik açıdan vuracağız
        Engelli kadına cinsel saldırı! 5 tutuklama
        Engelli kadına cinsel saldırı! 5 tutuklama
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi