Seyir halindeki araçta silahla öldürüldü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 35 yaşındaki Hasan T., seyir halindeki otomobile ateş açtı. Otomobilde bulunan eşi 31 yaşındaki Gül T. hayatını kaybetti, eşinin teyzesi R.G. ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Hasan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:40 Güncelleme:
Manisa'da kadın cinayeti, dün saat 21.00 sıralarında Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan T. (35), eşi Gül T. (31) ve eşinin teyzesi R.G.'nin bulunduğu seyir halindeki otomobile ateş açtı.
GENÇ KADIN KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gül T., kurtarılamadı.
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Hastanede tedavisi süren R.G.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Hasan T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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