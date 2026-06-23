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        Haberler Dünya Amerika Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Dış Haberler

        Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

        Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Şüpheli etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 06:08 Güncelleme:
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        Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

        Montreal polisinin, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

        AA'nın haberine göre, Montreal Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı 1 polisin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

        Dagher, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak saldırı silahının ele geçirildiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

        Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Frechette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

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