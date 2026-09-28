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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı

        Karaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı

        Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 06:57 Güncelleme:
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı
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        Karaman'da Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda karşı yönden gelen H.A.T. (25) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre, sürücü Koraşoğlu ile diğer otomobildeki Abdulkadir Bilgin kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü H.A.T. ile otomobillerdeki D.K, G.K, A.S. ve S.Ö. yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A.T. ve S.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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