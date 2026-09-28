Karaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı

Karaman'da Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolunda karşı yönden gelen H.A.T. (25) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre, sürücü Koraşoğlu ile diğer otomobildeki Abdulkadir Bilgin kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü H.A.T. ile otomobillerdeki D.K, G.K, A.S. ve S.Ö. yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A.T. ve S.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.