Kayseri'de iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında H.K. (59) ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan ev sahibi H.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden ev sahibinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.