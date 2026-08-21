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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

        Kayseri'de iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

        Kayseri'de bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan ev sahibi hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 04:58 Güncelleme:
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        Arkadaş kavgası cinayetle bitti
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        Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında H.K. (59) ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan ev sahibi H.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

        Hayatını kaybeden ev sahibinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
        #Kocasinan
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