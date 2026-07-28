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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

        Kayseri’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

        Kayseri'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:10 Güncelleme:
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        Kayseri'de kaza: 4 yaralı

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı’nda meydana geldi. E.K. yönetimindeki 38 ANK 133 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 38 ABP 046 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada devrilen hafif ticari araçtaki 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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